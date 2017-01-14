Нижегородская область в осенний призыв отправила в армию 2500 человек

Нижегородская область полностью выполнила госзадание на осенний призыв. В войска отправились более 2500 жителей региона. Об этом сообщает военный комиссариат Нижегородской области.

Из Нижнего Новгорода отправились служить 805 человек. По информации пресс-службы администрации города, 2922 призывника получили отсрочку: 92 процента - для продолжения образования, остальные - по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам.

Всего по стране на военную службу призвали 152 тысячи человек.