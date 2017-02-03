Нижегородская область получит самый крупный транш в рамках проекта «Чистая страна»

Нижегородская область получит самый крупный среди регионов РФ федеральный транш на софинансирование региональных проектов в сфере обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в рамках реализации приоритетного проекта «Чистая страна» в 2017 году. Региону будет предоставлена субсидия в размере 500 млн рублей.

По словам члена Общественного совета Минприроды России, заместителя председателя комитета Торгово-промышле нной палаты РФ по природопользован ию и экологии Владислава Жукова Нижегородская область является положительным примером системной работы в сфере обращения с отходами для всей страны: строятся новые объекты, вводятся линии сортировки. Именно здесь можно посмотреть, увидеть и понять, как это работает на практике.

Эксперты нижегородского регионального отделения Общероссийского народного фронта сошлись во мнении, что Нижегородская область, в отличие от большинства регионов страны, готова выбрать регионального оператора по обращению с отходами уже в текущем году.