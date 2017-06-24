Нижегородская область получит 9 миллиардов рублей на ремонт дорог

Нижегородская область получит 9 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт городских и региональных дорог. Об этом стало известно в ходе правительственной инспекции дорожных работ на проспекте Молодёжный в Нижнем Новгороде.

По данным областного минтранса, в настоящее время ведутся работы по укладке асфальтобетона вдоль проспекта. Строители заверили, что основные работы по перекладке коммуникаций и строительству путепроводов позади, и ещё до конца этого года по строящейся за федеральные средства дороге поедут первые автомобили и пойдут пешеходы.

По словам заместителя губернатора региона Антона Аверина,работы идут в графике, а сложившиеся из-за форс-мажорных обстоятельств отставания устранены. - Срок сдачи всем давно известен – 30 ноября, он контрактный и неизменный. Сейчас все стараются, чтобы к этому сроку 100% работ были завершены, - отметил вице-губернатор.

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко, также принимавший участие в инспекции, подчеркнул, что проспект Молодёжный – это только одна из сотни дорог, которые в этом году будут отремонтированы в регионе, в том числе за счёт федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В соответствии с задачей, поставленной губернатором Валерием Шанцевым, работы активно ведутся не только в Нижнем Новгороде, но и на всех основных магистралях – Кировском, Касимовском, Чувашском направлениях.

- Программа «Безопасные и качественные дороги» контролируется премьером Аркадием Дворковичем и Министерством транспорта РФ. Буквально вчера я был на совещании, посвящённом реализации программы. До 2025 года Нижегородская область получит 9 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог, и это не считая областного и муниципального финансирования, - пояснил Герасименко.