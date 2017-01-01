Нижегородская область получит 1,2 миллиарда рублей из госбюджета. Деньги — на дороги. Об этом сообщает пресс-служба Управления автомагистрали Москва-Нижний Новгород.

Сумма выделяется в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в дорожные фонды 34 регионов на осуществление проекта направят 30 миллиардов рублей. Оценивать результат будут так: в 2018 году число мест концентрации ДТП на крупных городских дорогах должно сократиться на 50 процентов по сравнению с 2016 годом, в 2025 году – на 85 процентов. Кроме того, доля отремонтированны х и соответствующих стандартам качества дорог в 2018 году должна быть не менее 50 процентов, в 2025-м – 85 процентов.