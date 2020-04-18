Нижегородская область оказалась среди 26 регионов с повышенной активностью недобросовестных автоюристов. Из-за их массовых обращений в суды выплаты по ОСАГО составили 96,4 процента от сбора денег за полисы. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, участвовавший сегодня в окружном совещании по проблемам мошенничества в сфере ОСАГО в Нижнем Новгороде.

«Часто бывает так: произошло ДТП, до приезда сотрудников ГАИ на месте оказываются один-два (рекорд во Владивостоке — сразу семь) автоюристов, которые говорят: не связывайся со страховой компанией, тут ущерба на 30 тысяч рублей, вот тебе эти деньги, только подпиши документы на представление интересов в суде, - рассказал Игорь Юргенс. - А в суде этот автоюрист «делает» себе 200 тысяч рублей. В сумму иска закладываются стоимость экспертизы, услуг юриста, штрафы пени. Одним словом, главное для недобросовестных автоюристов — затащить страховую компанию в суд».

По данным РСА, за 2016 год отношение накладных расходов страховщиков к страховым расходам в судах практически сравнялось. Так, сумма основного требования (страховая выплата) по России в 2016 году составила 13,142 млрд рублей, сумма накладных расходов превысила 13,160 млрд рублей, по Приволжскому федеральному округу это 2,744 млрд рублей и 2,641 млрд рублей соответственно. По Нижегородской области основное требование составляет 576 млн рублей, а размер накладных расходов - 517 млн рублей. Средняя выплата по решению суда без учета накладных расходов в Нижегородской области - 41 437 рублей, с учётом накладных расходов – 78 646 рублей. По оценке Игоря Юргенса, за 2016 год автоюристы, злоупотребляющие правом, и криминальные автоюристы (занимающиеся фальсификацией ДТП, экспертиз) по стране обогатились на 40 миллиардов рублей. «Нельзя исключать, что это деньги могут идти и на финансирование терроризма», - сказал Юргенс.

Заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, также принимавший участие в сегодняшнем совещании, сообщил, что в полиции по Приволжскому федеральному округу из 693 заявлений о мошенничестве в сфере ОСАГО по 378 заявлениям в возбуждении уголовного дела было отказано. Возбуждено 146 уголовных дел. В Генеральной прокуратуре России определён высокопоставленный сотрудник, которому поручено организовать межведомственную рабочую группу, чтобы усилить работу правоохранительных органов по выявлению и пресечению мошенничества в сфере ОСАГО.