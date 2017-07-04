Нижегородская область наряду с Москвой вошла в группу регионов со средней устойчивостью

Нижегородская область наряду с Москвой и Московской областью вошла в группу регионов России со «средней устойчивостью». В то же время Санкт-Петербург, например, в июне 2017 года продемонстрировал «пониженную устойчивость». Таковы данные рейтинга фонда «Петербургская политика».

В аналитической записке эксперты поясняют, что исторически оформилась группа регионов, имеющих высокий уровень автономности от центральной власти: федеральное вмешательство здесь происходит лишь в экстраординарных случаях и только эпизодически.- Элементы «полуавтономности» характерны с некоторыми оговорками для Воронежской, Московской, Нижегородской, Самарской, Тульской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, - говорится в сообщении.По данным фонда, возглавили рейтинг Калужская область и Чукотский автономный округ, а аутсайдерами списка стали Орловская и Волгоградская области.