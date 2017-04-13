Нижегородская область награждена дипломом за вклад в развитие закупочной системы
Нижегородская область награждена дипломом за вклад в развитие закупочной системы
Нижегородский регион был награждён дипломом за вклад в развитие закупочной системы на XIII Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки». Об этом сообщается на сайте министерства экономики Нижегородской области.
В ходе мероприятия были подведены итоги Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем 40 регионов-участников. По результатам Нижегородская областьзаняла высокие позиции по номинациям:
«Оценка информационной инфраструктуры региона»;
«Оценка осуществления закупочных процедур»;
«Исполнение требований законодательства о закупках»;
«Исполнение контрактов»;
«Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации и региональной системе государственных закупок».
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