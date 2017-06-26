Нижегородская молодёжь всё чаще говорит «спайсам» «НЕТ»

В Нижегородской области наблюдается снижение показателя первичной заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних: с 2,6 на 100 тысяч детского населения в 2014 году до 1,6 в 2016 году. Об этом сообщила министр здравоохранения Нижегородской области Ирина Переслегина в ходе заседания областной антинаркотической комиссии.

По словам главы регионального минздрава, данная тенденция связана с сокращением употребления курительных смесей - «спайсов».

- Кроме того, ежегодно наркологической службой проводятся выездные приёмы в образовательных организациях всех типов, в ходе которых осуществляется консультирование несовершеннолетних. За первый квартал 2017 года количество таких приёмов соответствует аналогичному периоду 2016 года – 247, на них проконсультировано 3204 человека, из них взяты на диспансерное наблюдение в связи с выявленным потреблением психоактивных веществ 18 человек, - сообщила Переслегина.

Как говорит министр образования региона Сергей Наумов, особое внимание уделяется проведению мероприятий, направленных на раннюю профилактику через приобщение детей к здоровому образу жизни.

- В 2016 году в образовательных организациях проведено 18 866 мероприятий, в которых приняли участие более полумиллиона ребят.Активно к пропаганде здорового образа жизни привлекаются детские общественные организации, волонтёрские объединения. В текущем учебном году регионе действует 432 таких организации. Также министерством организована работа молодёжного телефона доверия и телефона экстренной психологической помощи. За прошлый год на них поступило 6 234 звонка, - заключил Наумов.