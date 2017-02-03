Нижегородская компания заплатит штраф за несвоевременную выплату зарплаты
Компания "Анод-Теплообмен
В ходе внеплановой проверки, проведенной госинспекцией, выяснилось, что руководство предприятия допускало нарушения в части соблюдения установленных сроков выплаты зарплаты, оплаты отпуска и произведения окончательного расчета при расторжении трудовых отношений. В результате было возбуждено административное дело, компании предписано выплатить штраф в размере 30 тыс рублей.
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