Нижегородская компания заплатит штраф за несвоевременную выплату зарплаты

Компания "Анод-Теплообмен ный центр", занимающаяся производством теплообменников, заплатит штраф за нарушения трудового законодательства . Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

В ходе внеплановой проверки, проведенной госинспекцией, выяснилось, что руководство предприятия допускало нарушения в части соблюдения установленных сроков выплаты зарплаты, оплаты отпуска и произведения окончательного расчета при расторжении трудовых отношений. В результате было возбуждено административное дело, компании предписано выплатить штраф в размере 30 тыс рублей.