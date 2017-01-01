Нижегородская компания заплатит 65 тысяч за зарплату ниже МРОТ

ООО «ТК «АГАТ-ЛОГИСТИК» назначен штраф в 65 тыс рублей за нарушения трудового законодательства . Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Как сообщает госинспекция, в ходе внеплановой проверки предприятия «ТК «АГАТ-ЛОГИСТИК» выяснилось, что компания выплачивала своему сотруднику заработную плату ниже минимального размера оплаты и с нарушениями вело учёт рабочего времени.