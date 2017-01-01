Нижегородская компания заплатит 65 тысяч за зарплату ниже МРОТ
ООО «ТК «АГАТ-ЛОГИСТИК» назначен штраф в 65 тыс рублей за нарушения трудового законодательства. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.
Как сообщает госинспекция, в ходе внеплановой проверки предприятия «ТК «АГАТ-ЛОГИСТИК» выяснилось, что компания выплачивала своему сотруднику заработную плату ниже минимального размера оплаты и с нарушениями вело учёт рабочего времени.
Кроме того, сотруднику, чья деятельность связана с вредными условиями труда, не выдавались сертифицированные средства индивидуальной защиты, а именно: специальный костюм, перчатки с полимерным покрытием и сигнальный жилет. По результатам проверки было возбуждено административное делопроизводство, работодателю вынесено предупреждение.
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