Нижегородка, задолжавшая 900 тысяч банкам, пыталась продать арестованный автомобиль

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода, накопившая задолженность по кредитам более 900 тыс рублей, пыталась продать свой автомобиль, несмотря на то, что тот был арестован. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

По данным Управления, гражданка, заключившая кредитные договоры с тремя банками, прекратила выплаты и накопила внушительный долг. Кредитные организации обратились в суд. Стало известно, что в собственности должницы находится автомобиль Toyota, однако женщина отказалась предоставлять его для описи. Тем не менее, пристав всё-таки вынес запрет на регистрационные действия. А спустя некоторое время выяснилось, что оно выставлено на продажу, причём в объявлении владелица заявляла о юридической чистоте автомобиля.Судебные приставы под видом покупателей явились на осмотр авто, на месте изъяли его и передали в специализированную организацию на ответственное хранение. Теперь, если женщина в течение десяти дней не оплатит задолженность, автомобиль будет реализован, а полученные средства направят в счёт погашения кредитов.