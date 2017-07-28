Нижегородка устроила пожар, решив покрасить газовую колонку

Загорелась квартира в трёхэтажном доме по улице Широтной в Приокском районе Нижнего Новгорода. Выяснилось, что хозяйка решила покрасить газовую колонку с помощью баллончика с краской. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Нижегородской области, газ при этом был включён. В результате произошла вспышка.

Пожарные прибыли через пять минут. С третьего этажа эвакуировали шестерых жильцов. Обгорело имущество в квартире. К счастью, никто не пострадал.