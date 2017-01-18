Нижегородка сожгла приятеля из ревности. В прямом смысле: подожгла матрас, на котором он спал.

Как сообщает прокуратура Советского района Нижнего Новгорода, парочка выпивала в бесхозном строении по улице Генерала Ивлиева. Когда «обидчик» уснул, ревнивая 26-летняя подруга облила матрас легковоспламеняю щейся жидкостью, подожгла зажигалкой и ушла. Мужчина погиб на месте. Теперь злоумышленницу будут судить за убийство, совершённое с особой жестокостью.