Нижегородка сожгла приятеля из ревности

16:43 — 17.01.2017

 Юлия Полякова


Нижегородка сожгла приятеля из ревности. В прямом смысле: подожгла матрас, на котором он спал.

Как сообщает прокуратура Советского района Нижнего Новгорода, парочка выпивала в бесхозном строении по улице Генерала Ивлиева. Когда «обидчик» уснул, ревнивая 26-летняя подруга облила матрас легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла зажигалкой и ушла. Мужчина погиб на месте. Теперь злоумышленницу будут судить за убийство, совершённое с особой жестокостью.

Теги: Криминал

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