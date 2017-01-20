Нижегородка решила покончить с собой, не выдержав издевательств мужа

15:41 — 20.01.2017

 Юлия Полякова


Нижегородка решила покончить с собой, не выдержав издевательств мужа. Женщина запила алкоголем 33 таблетки, но её спасли. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области. 

По версии следствия, события развивались в однокомнатной квартире по улице Тимирязева в областном центре. Муж по незначительным и надуманным поводам систематически бил свою жену. Последней каплей стало то, что он несколько раз ударил её обувью по голове, после чего схватил за волосы, повалил на пол, стал душить и надавливать пальцами на глаза. Когда муж ушёл в магазин, женщина решила покончить с собой. Только благодаря тому, что её дочь, не дозвонившись до матери, приехала в квартиру и вызвала «скорую» помощь, 54-летняя женщина осталась жива. Её 55-летнего мужа обвинили в истязаниях и доведении до покушения на самоубийство. Вину он признал. Расследование уголовного дела закончено, теперь обвиняемый предстанет перед судом.

Теги: Криминал

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