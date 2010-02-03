Нижегородка победила в чемпионате ПФО по кинологическому спорту. Соревнования прошли в Ульяновске. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Нижегородской области.

В чемпионате участвовали команды из Нижегородской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей. 50 участников со служебными собаками соревновались в четырёх возрастных группах в дисциплинах «гонки-буксировк а» и «гонки-буксировк а-эстафета» на дистанции в 2800 метров. В личном зачёте победителем стала инспектор управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Нижегородской области старший лейтенант полиции Наталья Бубнова, мастер спорта, чемпион Европы и неоднократный чемпион России.

Дочь Бубновой 7-летняя Вероника с собакой Принц стала лучшей на детском этапе. Юные участники соревновались на дистанции в 300 метров.

Добавим, что команда вневедомственной охраны управления Росгвардии по Нижегородской области в общекомандном зачете завоевала второе место.