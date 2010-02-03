Нижегородка победила в чемпионате ПФО по кинологическому спорту
Нижегородка победила в чемпионате ПФО по кинологическому спорту. Соревнования прошли в Ульяновске. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Нижегородской области.
В чемпионате участвовали команды из Нижегородской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей. 50 участников со служебными собаками соревновались в четырёх возрастных группах в дисциплинах «гонки-буксировк
Дочь Бубновой 7-летняя Вероника с собакой Принц стала лучшей на детском этапе. Юные участники соревновались на дистанции в 300 метров.
Добавим, что команда вневедомственной охраны управления Росгвардии по Нижегородской области в общекомандном зачете завоевала второе место.
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