Нижегородка победила в чемпионате ПФО по кинологическому спорту

10:07 — 06.02.2017

 Юлия Полякова


Нижегородка победила в чемпионате ПФО по кинологическому спорту. Соревнования прошли в Ульяновске. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Нижегородской области.

В чемпионате участвовали команды из Нижегородской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей. 50 участников со служебными собаками соревновались в четырёх возрастных группах в дисциплинах «гонки-буксировка» и «гонки-буксировка-эстафета» на дистанции в 2800 метров. В личном зачёте победителем стала инспектор управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Нижегородской области старший лейтенант полиции Наталья Бубнова, мастер спорта, чемпион Европы и неоднократный чемпион России.

Дочь Бубновой 7-летняя Вероника с собакой Принц стала лучшей на детском этапе. Юные участники соревновались на дистанции в 300 метров.

Добавим, что команда вневедомственной охраны управления Росгвардии по Нижегородской области в общекомандном зачете завоевала второе место.

Теги: Общество

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