Нижегородка чуть не убила соперницу ножом. Повод дал муж ревнивой женщины.

Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, 44-летняя женщина и её муж были в гостях у соседки — в доме по улице Перекопской в Ленинском районе областного центра. Там же находилась ещё одна знакомая, 40 лет. Заметив, что с ней муж ушёл в другую комнату, женщина схватилась за нож. Удар пришёлся сопернице в грудь. Врачам удалось спасти её. А ревнивую супругу обвиняют теперь в покушении на убийство. Характеристики у женщины положительные, к уголовной ответственности она раньше не привлекалась. Дома — маленький ребёнок.