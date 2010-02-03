Нижегородец ударил ножом жену, избил дочь и убил собаку. Резню мужчина учинил после того, как не нашёл какие-то «порошки».

Как сообщили нам в Следственнном управлении СКР по Нижегородской области, 32-летний житель улицы Напольно-Выставо чной пришёл домой пьяный и стал что-то искать, требовал, чтобы домочадцы сказали, где «порошки». Жена и дочь не понимали, о чём он. В ответ отец несколько раз ударил 9-летнюю девочку по лицу, мать вступилась за неё и получила удар ножом в живот. Не выпуская нож из рук, мужчина кричал жене и дочери, что убьёт их. Обеспокоенные криками, в дверь позвонили соседи. Залаял пёс, американский стаффордширский терьер, и пьяный отец на глазах у маленькой дочери девять раз ударил его ножом.

Раненая женщина выжила, но её здоровью был причинён тяжкий вред. Обвиняемый под стражей. Уголовное дело о покушении на убийство, угрозе убийством, жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель в присутствии малолетней направлено в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода. Сам обвиняемый вину признал только в жестоком обращении с животным.