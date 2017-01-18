Нижегородец сжёг машину своей жены

14:34 — 18.01.2017

 Юлия Полякова


Нижегородец сжёг машину своей жены. Шёл пьяным из ночного клуба и решил «обидчице» отомстить. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, машину мужчина облил бензином и поджёг. Ущерб — около 460 тысяч рублей. Вину поджигатель признал, дело об умышленном уничтожении чужого имущества суд рассмотрел в особом порядке. Было учтено, что подсудимый добровольно возместил ущерб, но положение его осложнило то, что на момент поджёга мужчина уже имел условный срок. В итоге, после частичного сложения наказаний, нижегородец получил четыре года восемь месяцев колонии общего режима. Осуждённого взяли под стражу в зале суда.

Теги: Криминал

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