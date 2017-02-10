Нижегородский учёный получил «иранского Нобеля»

14:50 — 13.02.2017

 Олег Папилов


Нижегородец получил «иранского Нобеля: профессора ННГУ наградили за выдающиеся достижения в сфере глобальной оптимизации.

В церемонии награждения профессора Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Университета Калабрии (Италия) Ярослава Сергеева престижной международной премией «Аль-Хорезми» принял участие президент Ирана Хасан Роухани. Эта премия учреждена министерством наук, исследований и технологий Исламской Республики Иран.

По словам Ярослава Сергеева, данную премию часто называют «иранским Нобелем» и она вручается в знак признания научных достижений в широком спектре дисциплин.

Авторитетное научное сообщество отметило разработки «компьютеров бесконечности» и исследования в сфере глобальной оптимизации, которыми занимается нижегородский ученый. Ярослав Сергеев считается одним из ведущих специалистов в этих областях и является вице-президентом Международного общества глобальной оптимизации.

Теги: Наука

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