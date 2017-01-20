Нижегородец похитил 55 тысяч рублей у девушки, с которой познакомился в Интернете. Он представился сотрудником спецслужб, а на самом деле отбывал срок в колонии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Через сайт знакомств злоумышленник познакомился с жительницей Бора. Фамилию назвал вымышленную. О том, что он в данный момент находится в колонии, мужчина не сказал. Он убедил новую знакомую, будто служит в ФСБ. Девушка рассказала, что её отец занимается бизнесом. Освободившись, обманщик приехал жить к этой девушке и вошёл в доверие к её отцу. Он заверил, что через влиятельных знакомых в различных государственных структурах может зарегистрировать организацию и заняться пассажирскими перевозками. Якобы на развитие бизнеса он и получил от отца девушки 55 тысяч рублей. Однако вскоре борчанин заподозрил неладное и обратился в полицию. Злоумышленнику было предъявлено обвинение в мошенничестве. Теперь дело рассматривает Борский городской суд.