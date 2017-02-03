Нижегородец обманом заполучил котельную и продал за миллион рублей. Новые хозяева открыли там столовую.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, неэксплуатируемо е здание котельной было на балансе администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода. Злоумышленник составил фиктивные документы о купли-продажи здания и зарегистрировал право собственности на него в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Нижегородской области.

Объект он продал своим знакомым, которые сделали в здании ремонт и открыли столовую. Ущерб администрации района - почти 4 миллиона рублей, обманутым предпринимателям - на сумму 1 миллион. В ходе расследования дела о мошенничестве на здание бывшей котельной наложили арест. Обвиняемый под подпиской о невыезде.