Нижегородец обманом заполучил котельную и продал за миллион рублей
Нижегородец обманом заполучил котельную и продал за миллион рублей. Новые хозяева открыли там столовую.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, неэксплуатируемо
Объект он продал своим знакомым, которые сделали в здании ремонт и открыли столовую. Ущерб администрации района - почти 4 миллиона рублей, обманутым предпринимателям - на сумму 1 миллион. В ходе расследования дела о мошенничестве на здание бывшей котельной наложили арест. Обвиняемый под подпиской о невыезде.
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