Нижегородец обманом заполучил котельную и продал за миллион рублей

11:09 — 01.02.2017

 Юлия Полякова


Нижегородец обманом заполучил котельную и продал за миллион рублей. Новые хозяева открыли там столовую. 

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, неэксплуатируемое здание котельной было на балансе администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода. Злоумышленник составил фиктивные документы о купли-продажи здания и зарегистрировал право собственности на него в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Нижегородской области. 

Объект он продал своим знакомым, которые сделали в здании ремонт и открыли столовую. Ущерб администрации района - почти 4 миллиона рублей, обманутым предпринимателям - на сумму 1 миллион. В ходе расследования дела о мошенничестве на здание бывшей котельной наложили арест. Обвиняемый под подпиской о невыезде.

Теги: Криминал

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