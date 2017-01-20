Нижегородец Михаил Лысов стал Папой года. Первое место он занял по итогам Всероссийской премии «Папа года -2016» в номинации «Лучший отец-общественный активист».

Как сообщает минсоцполитки региона, всего на участие в конкурсе было подано более 1000 заявок изо всех регионов России. Победителями премии «Папа года» стали 9 человек в категориях «Лучший отец-семьянин» и «Лучший отец-общественник». Премия присуждалась также в номинациях «Лучшая организация», «Лучший совет отцов» и «Лучший папа приемной семьи».

По данным министерства, победителей конкурса выявляли представители Национальной Родительской Ассоциации, Союза женщин России, Государственной Думы Российской Федерации, Общественной палаты Российской организации, Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, региональных советов отцов и других организаций.

Цель премии — выявление лучших российских отцовских социальных практик и инициатив, направленных на воспитание детей и организацию социальной инфраструктуры для благополучной и крепкой жизни российских семей.

Премия учреждена фондом «Отцовство» в 2014 году и проводится при участии государственных и общественных организаций.