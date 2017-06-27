Нижегородец Андрей Линюшин стал победителем Всероссийской робототехнической олимпиады

Подведены итоги Всероссийской робототехнической олимпиады, которая проводилась в республике Татарстан на базе Университета Иннополиса. В Олимпиаде приняли участие более 600 человек из 18 регионов Российской Федерации. Нижегородскую область представили лучшие команды - победители региональных соревнований по робототехнике. Об этом сообщает министерство образования Нижегородской области.

В номинации «Локализация: карта» победителем стал Андрей Линюшин, представляющий МБУ ДО "Центр детского творчества", Балахнинского района, п. Гидроторф (наставник Андрей Тихонов). Еще одну медаль в копилку сборной Нижегородской области принесла команда МБОУ Лицей №82 (Нижний Новгород), под руководством Александра Ворона. Авдей Беспалов, Данила Ефремов и Глеб Беспалов заняли 2 место в номинации «Роботы для устойчивого развития. Средняя возрастная группа».

По итогам проведения Олимпиады из победителей и призеров будет формироваться сборная Российской Федерации для участия во Всемирной олимпиаде по робототехнике, которая состоится с 10 по 12 ноября в городе Сан-Хосе, Коста-Рика.