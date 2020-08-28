Нижегородский спортсмен Алексей Пичугин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по практической стрельбе из пистолета. Об этом сообщается на сайте Федерация практической стрельбы России.

XVIII чемпионат мира по практической стрельбе из пистолета прошел во французском городе Шатору на территории нового национального стрелкового спортивного центра.Нижегородец выиграл первое место в классе «Production» вместе с партнёрами по сборной России Павлом Торгашовым, Марией Гущиной, Николаем Оншиным.Участниками турнира стали 1 452 спортсмена из 90 стран. Сборную России представляли 48 стрелков Федерации практической стрельбы, которые выступили в открытом, классическом, стандартном и серийном классах.Практическая стрельба – разновидность стрелкового спорта, имеющая целью выработку приёмов, наиболее полно отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия. Девиз практической стрельбы - «Точность, Мощность, Скорость!». Cтрелки поражают несколько типов мишеней на скорость. При этом в отличие от пулевой стрельбы, стрелок не видит все мишени на старте и должен перемещаться по площадке от одной огневой позиции до другой. Огонь в практической стрельбе ведётся только из пистолетов, карабинов или гладкоствольных ружей большого калибра.