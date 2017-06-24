Нижегородцы смогут сообщить о незаконной торговле алкоголем по ночам

Граждане могут передать информацию о фактах незаконной продажи алкоголя в торговых заведениях Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области, все сведения будут проверены и при наличии достаточных оснований виновных привлекут к ответственности.

Общаться с нижегородцами будет начальник отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД по Нижнему Новгороду подполковник полиции Андрей Преснухин. Звонки будут принимать 29 июня с 11.00 до 12.00 по телефону (831)268-74-84.