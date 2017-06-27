Никита Михалков «замораживает» создание тур-кластера «Цитадель» в Нижегородской области 20:36 — 02.07.2017 Ольга Севрюгина

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на неопределённое время приостанавливает создание культурно- просветительского туристического кластера «Цитадель» в Нижегородской области.



Михалков вручал в городе Павлово дипломы слушателям-выпускникам своей Академии кинематографического и театрального искусства. Место для церемонии выбрано неслучайно: в Павлово он снимал фильмы «Сибирский цирюльник» и «Утомленные солнцем-2».



«Проект «заморожен» потому, что общее состояние области не очень расположено к развлечениям», - заявил режиссёр. «Надеюсь, что через некоторое время мы приедем сюда с людьми, которым интересен проект».



В августе 2016 года Михалков заявлял, что рабочая часть туристического кластера может быть создана уже в 2018 году. По плану «Цитадель» должна стать рекреационно-оздоровительным культурным центром, где будет киноакадемия, развлекательный центр, спортивный комплекс, гостиница и общежитие для студентов. Антуражем для центра станут сохранившиеся военно-исторические декорации из фильмов Михалкова.

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