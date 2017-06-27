Никита Михалков «замораживает» создание тур-кластера «Цитадель» в Нижегородской области
Никита Михалков «замораживает» создание тур-кластера «Цитадель» в Нижегородской области
Михалков вручал в городе Павлово дипломы слушателям-выпускникам своей Академии кинематографического и театрального искусства. Место для церемонии выбрано неслучайно: в Павлово он снимал фильмы «Сибирский цирюльник» и «Утомленные солнцем-2».
«Проект «заморожен» потому, что общее состояние области не очень расположено к развлечениям», - заявил режиссёр. «Надеюсь, что через некоторое время мы приедем сюда с людьми, которым интересен проект».
В августе 2016 года Михалков заявлял, что рабочая часть туристического кластера может быть создана уже в 2018 году. По плану «Цитадель» должна стать рекреационно-оздоровительным культурным центром, где будет киноакадемия, развлекательный центр, спортивный комплекс, гостиница и общежитие для студентов. Антуражем для центра станут сохранившиеся военно-исторические декорации из фильмов Михалкова.
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