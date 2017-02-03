НИИИС им. Ю.Е. Седакова будет присоединен к РФЯЦ-ВНИИЭФ

Президент РФ Владимир Путин подписал 27 января 2017 года указ о присоединении НИИИС им. Ю.Е. Седакова к РФЯЦ-ВНИИЭФ. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно указу президента Российской Федерации «О реорганизации некоторых федеральных государственных унитарных предприятий атомной отрасли» будет проведена реорганизация ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследова тельский институт экспериментально й физики» (г. Саров Нижегородской области). К нему будет присоединен «Научно-исследов ательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова».