НИИИС им. Ю.Е. Седакова будет присоединен к РФЯЦ-ВНИИЭФ

11:23 — 03.02.2017

 Евгений Спирин


Президент РФ Владимир Путин подписал 27 января 2017 года указ о присоединении НИИИС им. Ю.Е. Седакова к РФЯЦ-ВНИИЭФ. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно указу президента Российской Федерации «О реорганизации некоторых федеральных государственных унитарных предприятий атомной отрасли» будет проведена реорганизация ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области). К нему будет присоединен «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова».

Реорганизация производится, как говорится в документе, «в целях совершенствования структуры ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и повышения эффективности использования его потенциала».

Теги: Общество

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