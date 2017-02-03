НИИИС им. Ю.Е. Седакова будет присоединен к РФЯЦ-ВНИИЭФ
Президент РФ Владимир Путин подписал 27 января 2017 года указ о присоединении НИИИС им. Ю.Е. Седакова к РФЯЦ-ВНИИЭФ. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Согласно указу президента Российской Федерации «О реорганизации некоторых федеральных государственных унитарных предприятий атомной отрасли» будет проведена реорганизация ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области). К нему будет присоединен «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова».
Реорганизация производится, как говорится в документе, «в целях совершенствования структуры ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и повышения эффективности использования его потенциала».
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