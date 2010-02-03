НГСХА подписала соглашение о сотрудничестве с сербским университетом

11:51 — 09.02.2017

 Полина Кульбякина


В ходе деловой поездки в город Нови-Сад руководство нижегородской сельхозакадемии подписало соглашение о сотрудничестве с сельскохозяйственным факультетом второго по величине университета Сербии. Об этом сообщает пресс-служба НГСХА.

Соглашение предусматривает научные, учебные, культурные коммуникации между вузами, в частности, совместные научные разработки по селекции, сортоиспытанию белого люпина и его применению в кормлении сельскохозяйственных животных.

В ходе визита НГСХА презентовала свой вуза в гимназиях города, а также в прямом эфире телевидения Нови-Сада.

Теги: Наука

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