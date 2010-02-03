НГСХА подписала соглашение о сотрудничестве с сербским университетом

В ходе деловой поездки в город Нови-Сад руководство нижегородской сельхозакадемии подписало соглашение о сотрудничестве с сельскохозяйстве нным факультетом второго по величине университета Сербии. Об этом сообщает пресс-служба НГСХА.

Соглашение предусматривает научные, учебные, культурные коммуникации между вузами, в частности, совместные научные разработки по селекции, сортоиспытанию белого люпина и его применению в кормлении сельскохозяйстве нных животных.

В ходе визита НГСХА презентовала свой вуза в гимназиях города, а также в прямом эфире телевидения Нови-Сада.