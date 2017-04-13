Незаконную свалку особо опасных отходов нашли в Кстовском районе

Незаконную свалку особо опасных промышленных отходов на территории Большемокринского сельсовета (Кстовский район) выявили специалисты департамента Росприроднадзора по РФО и сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного органа.

В ходе проверки было установлено, что на промплощадке осуществляется деятельность по очистке ёмкостей железнодорожных цистерн от остатков серной и азотной кислоты, а также нефтепродуктов. Кислоты сливаются в пластиковые ёмкости и вывозятся в неустановленном направлении. При этом нефтешламы выгружаются прямо на землю. Также было зафиксировано, что на данной территории проводится утилизация цистерн: их распиливают, а остатки вывозят. Специалисты полагают, что к этому могут быть причастны крупные предприятия района.

В настоящее время уполномоченные органы готовятся передать материалы для возбуждения уголовного дела.