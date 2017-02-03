Незаконное строительство алкогольного магазина прекратили в Кстовском районе

10:34 — 03.02.2017

 Юлия Полякова


Незаконное строительство алкогольного магазина прекратили в Кстовском районе. Жители обратились в военную прокуратуру Нижегородского гарнизона.

По сообщению прокуратуры, жители посёлка Дружный сообщили о самовольной застройке придомовых участков общей площадью 100 квадратных метров. Земля принадлежит Министерству обороны. Согласия на возведение одноэтажного здания собственник не давал. Военная прокуратура Нижегородского гарнизона направила иск в Кстовский городской суд. Оно было удовлетворено в полном объёме. Незаконную постройку застройщик демонтировал.

Теги: Криминал

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