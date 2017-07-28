Жителя Вадского района арестовали за неоплаченный штраф

Житель Вадского района Нижегородской области получил сутки административного ареста за неисполнение решения суда об уплате штрафа. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

Гражданин долгое время не оплачивал счета за газ, из-за этого коммунальщики отключили его. Тогда мужчина самовольно подключился к газопроводу. Когда об этом узнала полиция, дело было передано в суд, и нарушителю был назначен штраф 10 тыс рублей. Но в установленный 60-дневный срок гражданин его не оплатил, и в дело включились судебные приставы. Руководствуясь законом, они составили протокол о несвоевременной уплате штрафа, который в тот же день был рассмотрен. В качестве наказания суд назначил мужчине сутки административного ареста. Стоит отметить, что, несмотря на отбытие наказания, гражданин всё равно обязан будет оплатить назначенный ему штраф.