Жителя Вадского района арестовали за неоплаченный штраф

13:32 — 06.09.2017

 Полина Кульбякина

Жителя Вадского района арестовали за неоплаченный штраф

Автор фото: Eveningkiev.com

Жителя Вадского района арестовали за неоплаченный штраф

13:32 — 06.09.2017

 Полина Кульбякина

Житель Вадского района Нижегородской области получил сутки административного ареста за неисполнение решения суда об уплате штрафа. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

Гражданин долгое время не оплачивал счета за газ, из-за этого коммунальщики отключили его. Тогда мужчина самовольно подключился к газопроводу. Когда об этом узнала полиция, дело было передано в суд, и нарушителю был назначен штраф 10 тыс рублей. Но в установленный 60-дневный срок гражданин его не оплатил, и в дело включились судебные приставы. Руководствуясь законом, они составили протокол о несвоевременной уплате штрафа, который в тот же день был рассмотрен. В качестве наказания суд назначил мужчине сутки административного ареста. Стоит отметить, что, несмотря на отбытие наказания, гражданин всё равно обязан будет оплатить назначенный ему штраф.

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