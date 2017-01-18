Нетрезвая автоледи из Дзержинска устроила смертельное ДТП

14:46 — 18.01.2017

 Юлия Полякова


Нетрезвая автоледи из Дзержинска устроила смертельное ДТП. Женщина врезалась в столб, из-за чего погибла её пассажирка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд установил, что женщина ехала со скоростью 80 км/ч при максимально допустимой в 60, не справилась с управлением, врезалась в бордюр, выехала на газон и тротуар и врезалась в световую опору. Пострадавшая девушка-пассажир умерла в больнице. Дзержинский городской суд приговорил автомобилистку к трём годам колонии-поселения с лишением права управления транспортом на три года.

Теги: Аварии

Материалы по теме:

17.01.2017

Массовая авария произошла на Южном обходе Нижнего Новгорода

Два грузовика, врезавшись друг в друга, «зацепили» ещё 5 легковушек.

17.07.2015

Пятеро пострадали в крупной аварии в Починковском районе

Неопытный водитель легковушки врезался в пассажирскую «Газель».

Комментирование данного материала запрещено администрацией.