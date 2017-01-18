Нетрезвая автоледи из Дзержинска устроила смертельное ДТП. Женщина врезалась в столб, из-за чего погибла её пассажирка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд установил, что женщина ехала со скоростью 80 км/ч при максимально допустимой в 60, не справилась с управлением, врезалась в бордюр, выехала на газон и тротуар и врезалась в световую опору. Пострадавшая девушка-пассажир умерла в больнице. Дзержинский городской суд приговорил автомобилистку к трём годам колонии-поселени я с лишением права управления транспортом на три года.