«Не школа, а пример для подражания»

Сегодня, 1 сентября в Нижегородской области за парты сели 316 970 учащихся. Более тысячи из них будут учиться в новом, современном здании школы №1, открывшейся на Бору.



Она представляет собой трёхэтажное здание с 36 классами, среди которых два современных кабинета информационных технологий и мобильный компьютерный класс. Кроме того, в школе есть два спортивных зала и бассейн на 4 дорожки по 25 метров, актовый зал на 600 мест. Пол в фойе 2 этажа представляет собой доску для игры в ростовые шахматы, на территории школы размещены спортивные площадки.По мнению губернатора Валерия Шанцева, в регионе впервые построили такую современную школу.- На мой взгляд, это одна из самых лучших школ в области. Но маленьким нижегородцам из других городов и районов не нужно завидовать борчанам: скоро такие же современные школы появятся и у них. Всего в ближайшие годы мы построим с участием федерального бюджета около ста новых школ и учебных корпусов. Сейчас наша задача все грамотно спланировать, обеспечить финансовыми ресурсами, а дальше дело за строителями, - сообщил глава региона.По словам заместителя губернатора Дмитрия Сватковского, борская школа – одна из нескольких, которые будут открыты в регионе в этом году: в 2017-ом планируется завершить строительство образовательного учреждения в селе Натальино Навашинского района на 150 мест и школы в Павлове на 900 мест. Всего в текущем году в регионе ведется строительство восьми объектов более чем на четыре тысячи мест.В свою очередь председатель комитета Госдумы Вячеслав Никонов назвал школу на Бору образцом для строительства учебных заведений в других регионах страны.- Я был там, когда учреждение ещё только строилось, и уже тогда оно произвело огромное. Это огромный шаг в развитии образовательной инфраструктуры Нижегородской области. Правительство региона во главе с губернатором Валерием Шанцевым уверенно и последовательно выполняет задачу, поставленную Президентом – ликвидировать вторую смену в школах, обеспечить высокое качество школьного образования на уровне самых современных стандартов, - подчеркнул Никонов.Напомним, что школа на Бору была построена в рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области на 2016-2025 годы». В прошлом году по этой программе в регионе открылись новое здание лицея в Семёнове и учебный корпус средней школы в Бутурлине.