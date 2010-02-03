Названы самые аварийные участки дорог в Нижнегородской области

200 самых аварийно-опасных мест на нижегородских дорогах назвала Госавтоинспекция . По Нижнему Новгороду в лидерах участок в районе главной проходной ГАЗа.

Как сообщает отдел пропаганды Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области, на этом отрезке дороги в 2016 году произошли ДТП, в которых пострадали в общей сложности 12 человек. Также в числе самых аварийно-опасных по областному центру участок в районе домов №№19-21 по проспекту Ильича, домов №№ 21-35 по Южному шоссе, домов №1, 1А, 8, 10 по улице Июльских дней (в районе ДК "Железнодорожнико в"), дома №298 по Московскому шоссе, а также у домов №105,105А, 107 по проспекту Гагарина. На этих участках в ДТП в 2016 году пострадали от 10 до 12 человек. Что касается автодорог региона, то наибольшее количество пострадавших отмечено на участке автодороги Шопша-Иваново-Ни жний Новгород в Балахнинском районе - 23 человека.