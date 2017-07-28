Названы лучшие представители IТ-отрасли 09:47 — 15.09.2017 pravda-nn.ru



14 сентября 2017 года в рамках VI Международного бизнес-саммита губернатор Валерий Шанцев принял участие церемонии награждения правительственными наградами Нижегородской области представителей сферы информационных технологий, внесших наиболее значительный вклад в развитие IT-отрасли и информатизации региона, приуроченной ко Дню программиста.



«Современный мир практически немыслим без информационных технологий. Все мы так или иначе соприкасаемся с ними в повседневности, звоним ли по мобильному телефону, используем ли новейшую бытовую технику или общаемся в Интернете. Поэтому так важна работа людей, для которых эта сфера стала делом жизни, профессией, - заявил Шанцев, обращаясь к участникам церемонии. – Я благодарю вас за ваш труд, за ваши успехи, за то, что эта отрасль развивается гигантскими темпами».



Как сообщили в министерстве информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области, награждение представителей IT-отрасли и профильных специалистов органов исполнительной и муниципальной власти региона правительственными наградами Нижегородской области в связи с Днем программиста проводится уже более шести лет и является одним из механизмов повышения престижа IT-специальностей и пропаганды инженерных профессий.



В этом году было вручено 56 наград, в том числе 18 почетных дипломов губернатора Нижегородской области. Среди награжденных – сотрудники ФГУП «РФЯЦ-ВНИИИЭФ», компании «Ростелеком», Мегафон, Научно-исследовательского института измерительных систем имени Ю.Е.Седакова, Нижегородского государственного инженерно-экономического университета.

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