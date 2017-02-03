Назначен новый начальник департамента Росприроднадзора по ПФО

15:23 — 01.02.2017

 Олег Папилов


Приказом министра природных ресурсов и экологии РФ на должность начальника департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу назначен уроженец Нижнего Новгорода Олег Кручинин. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО.

Новый руководитель департамента уже представлен и коллективу, и в аппарате полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе, и губернатору Нижегородской области. В частности, с Валерием Шанцевым новый начальник департамента обсудил вопросы межведомственного взаимодействия.

- В рамках Года экологии в России нам предстоит решать много совместных задач, - заявил Олег Кручинин. - Это вопросы, связанные с ликвидацией накопленного экологического ущерба, работа по обращению с отходами, по сохранению Волги.

- Чтобы решать экологические проблемы, важно, чтобы все структуры, как регионального, так и федерального уровня активно включались, находили взаимопонимание. Надеемся, что новому руководителю удастся наладить эту работу, - отметил в свою очередь Валерий Шанцев.

Олег Кручинин родился 4 марта 1977 года:

Образование:

В 1998 году - Нижегородский институт МВД РФ

В 2004 году - Московский институт экономики, менеджмента и права

Трудовая деятельность:

1994 – 2015 гг. – служба в органах внутренних дел, в том числе на руководящих должностях (подполковник полиции)

2015-2017 гг. – работа в бизнес-структурах

Теги: Экология

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