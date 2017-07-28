Нападающий «Торпедо» посвятил победу дочери

Первая домашняя победа! «Торпедо» дома «всухую» обыграло «Локомотив», прервав 3-матчевую серию поражений. Пока это лучший матч «Торпедо» в сезоне.

Нападающий «Торпедо» Сергей Костицын отметил, что нижегородцы сделали правильные выводы после игры с «Динамо».«Мы хорошо начали матч с «Локомотивом». Быстро обеспечили себе преимущество в счете, контролировали ход поединка. Сделали выводы из ошибок, которые допустили в прошлой игре с «Динамо», когда мы часто теряли шайбу в средней зоне. У всех игроков было больше концентрации, и это дало результат», - приводит слова хоккеиста пресс-служба «Торпедо».Нападающий «Торпедо» Сергей Костицын посвятил победу дочке Еве. В день победы над «Локомотивом» ей исполнилось два года.