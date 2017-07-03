Налоговики расскажут нижегородцам о декларировании доходов, вычетах и специальных режимах

Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области проведёт в муниципалитетах ряд семинаров, на которых расскажет об актуальных изменениях законодательства, а также электронных сервисах службы. Об этом сообщается на сайте регионального УФНС.

В планы семинаров традиционно включены темы декларирования доходов физическими лицами, получения вычетов, применения специальных налоговых режимов. Отдельное внимание будет уделено новому порядку применения контрольно-кассовой техники. Семинары доступны для всех категорий налогоплательщиков: юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.Ознакомиться с планом семинаров можно на сайте УФНС по Нижегородской области