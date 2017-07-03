Налоговики расскажут нижегородцам о декларировании доходов, вычетах и специальных режимах
Налоговики расскажут нижегородцам о декларировании доходов, вычетах и специальных режимах
Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области проведёт в муниципалитетах ряд семинаров, на которых расскажет об актуальных изменениях законодательства, а также электронных сервисах службы. Об этом сообщается на сайте регионального УФНС.В планы семинаров традиционно включены темы декларирования доходов физическими лицами, получения вычетов, применения специальных налоговых режимов. Отдельное внимание будет уделено новому порядку применения контрольно-кассовой техники. Семинары доступны для всех категорий налогоплательщиков: юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.
Ознакомиться с планом семинаров можно на сайте УФНС по Нижегородской области.
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