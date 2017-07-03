Налоговики расскажут нижегородцам о декларировании доходов, вычетах и специальных режимах

13:41 — 03.07.2017

 Полина Кульбякина

Налоговики расскажут нижегородцам о декларировании доходов, вычетах и специальных режимах

13:41 — 03.07.2017

 Полина Кульбякина


Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области проведёт в муниципалитетах ряд семинаров, на которых расскажет об актуальных изменениях законодательства, а также электронных сервисах службы. Об этом сообщается на сайте регионального УФНС.

В планы семинаров традиционно включены темы декларирования доходов физическими лицами, получения вычетов, применения специальных налоговых режимов. Отдельное внимание будет уделено новому порядку применения контрольно-кассовой техники. Семинары доступны для всех категорий налогоплательщиков: юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.
Ознакомиться с планом семинаров можно на сайте УФНС по Нижегородской области.

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