Начался XXI областной фестиваль фотографии имени Дмитриева и Карелина 12:45 — 04.09.2017 Ольга Севрюгина

В нём могут принять участие все желающие, как профессиональные фотографы, так и фотолюбители. От каждого автора принимается от 1 до 6 работ в каждой из номинаций/категорий (могут быть как серии, так и отдельные работы).

Конкурс проводится в двух возрастных категориях:

1) авторы до 17 лет включительно;

2) авторы от 18 лет и старше;

В категории от 18 лет и старше работы принимаются по двум номинациям:

«А» художественная фотография;

«Б» репортажная фотография.

В каждой номинации/категории авторы 3-х лучших работ (серий) будут награждены дипломами и памятными призами.

Организаторы конкурса оставляют за собой право сокращения коллекций для экспонирования выставки и оставляют за собой право публикации работ в СМИ для рекламы выставки без оплаты гонорара.

Последний срок приема работ 29 октября 2017 г.

Фотографии принимаются по адресу: Русский музей фотографии 603005, г.Н.Новгород, ул. Пискунова, д.9а. Дополнительная информация по телефону: (8 831) 437-37-43 www.fotomuseum.nnov.ru

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