Начался XXI областной фестиваль фотографии имени Дмитриева и Карелина
Начался XXI областной фестиваль фотографии имени Дмитриева и Карелина
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
1) авторы до 17 лет включительно;
2) авторы от 18 лет и старше;
В категории от 18 лет и старше работы принимаются по двум номинациям:
«А» художественная фотография;
«Б» репортажная фотография.
В каждой номинации/категории авторы 3-х лучших работ (серий) будут награждены дипломами и памятными призами.
Организаторы конкурса оставляют за собой право сокращения коллекций для экспонирования выставки и оставляют за собой право публикации работ в СМИ для рекламы выставки без оплаты гонорара.
Последний срок приема работ 29 октября 2017 г.
Фотографии принимаются по адресу: Русский музей фотографии 603005, г.Н.Новгород, ул. Пискунова, д.9а. Дополнительная информация по телефону: (8 831) 437-37-43 www.fotomuseum.nnov.ru
137
Комментирование данного материала запрещено администрацией.