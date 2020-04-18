Начался Всероссийский конкурс«Самый читающий регион»
Начался Всероссийский конкурс«Самый читающий регион»
Он призван оценить и поощрить вклад регионов в развитие литературы в культурном пространстве страны.
Для участия в конкурсе регионы должны представить презентацию литературного проекта, реализованного в 2016/2017 годах, и информацию о развитии книжной отрасли и литературных традиций в регионе. В жюри, которое будет рассматривать заявки, вошли представители книжного и библиотечного сообществ страны, общественные организации, журналисты, литературные критики и писатели.
Конкурс продлится до 20 мая.
Победитель получит в награду статус «Литературный флагман России» и статуэтку в виде летящего по волнам бронзового кораблика-книги. Церемония награждения победителя состоится в ноябре в Санкт-Петербурге, на международном культурном форуме.
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