Начальник регионального ГУ МЧС Алексей Шиканов покидает свой пост. Указ об освобождении от должности подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Генерал-майор внутренней службы Алексей Шиканов возглавлял Главное управление МЧС по Нижегородской области восемь лет. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что сейчас он находится в отпуске, обязанности начальника управления исполняет первый заместитель Валерий Данилов.