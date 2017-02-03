Начальник регионального ГУ МЧС Алексей Шиканов покидает свой пост
Начальник регионального ГУ МЧС Алексей Шиканов покидает свой пост. Указ об освобождении от должности подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Генерал-майор внутренней службы Алексей Шиканов возглавлял Главное управление МЧС по Нижегородской области восемь лет. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что сейчас он находится в отпуске, обязанности начальника управления исполняет первый заместитель Валерий Данилов.
Указом президента также освобождён от занимаемой должности начальник Приволжского регионального центра МЧС Игорь Паньшин. Напомним, о своём уходе генерал-полковни
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