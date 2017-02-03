Начальник регионального ГУ МЧС Алексей Шиканов покидает свой пост

10:02 — 03.02.2017

 Юлия Полякова


Начальник регионального ГУ МЧС Алексей Шиканов покидает свой пост. Указ об освобождении от должности подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации. 

Генерал-майор внутренней службы Алексей Шиканов возглавлял Главное управление МЧС по Нижегородской области восемь лет. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что сейчас он находится в отпуске, обязанности начальника управления исполняет первый заместитель Валерий Данилов.

Указом президента также освобождён от занимаемой должности начальник Приволжского регионального центра МЧС Игорь Паньшин. Напомним, о своём уходе генерал-полковник внутренней службы Паньшин ранее сообщил сам в социальной сети. ПРЦ МЧС он возглавлял с 2008 года, перейдя туда с должности начальника Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Теги: Общество

Материалы по теме:

03.02.2017

Более 356 тонн санкционной продукции выявили приволжские таможенники в 2016 году

Возбуждено 8 уголовных дел.

03.02.2017

Тракторист повредил 10 деревьев в заповеднике «Керженский» и избил его сотрудника

Он устроил дебош, пытаясь достать из реки рельс.

03.02.2017

25 тысяч рублей заплатят родители дзержинского школьника, который избил знакомого

У пострадавшего ученика — сильное повреждение правой руки.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.