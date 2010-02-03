Начальник Госавтоинспекции Нижнего Новгорода ответит на вопросы водителей и пешеходов

14:23 — 10.02.2017

 Юлия Полякова


Начальник Госавтоинспекции Нижнего Новгорода ответит на вопросы водителей и пешеходов. «Прямая» линия состоится 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Нижнему Новгороду. 

Полковник Валерий Иванов будет на связи с 15.00 до 16.00. Телефон «горячей» линии - 268-74-84. Задать вопросы можно в том числе по соблюдению дисциплины и законности личным составом и о вступивших в силу изменениях в административном законодательстве и правилах дорожного движения.

Теги: Общество

Материалы по теме:

10.02.2017

Мошенники рассылают письма от имени Федеральной службы судебных приставов

Сообщения содержат вредоносный вирус.

10.02.2017

На какую помощь может рассчитывать отец, воспитывающий детей в одиночку?

Я один воспитываю сына 9 лет, жена ушла и сыном не интересуется. Какой орган должен оказывать помощь?

10.02.2017

Прощание с Дмитрием Аристарховым прошло сегодня в Нижнем Новгороде

«Нижегородская правда» выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.