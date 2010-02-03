Начальник Госавтоинспекции Нижнего Новгорода ответит на вопросы водителей и пешеходов. «Прямая» линия состоится 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Нижнему Новгороду.

Полковник Валерий Иванов будет на связи с 15.00 до 16.00. Телефон «горячей» линии - 268-74-84. Задать вопросы можно в том числе по соблюдению дисциплины и законности личным составом и о вступивших в силу изменениях в административном законодательстве и правилах дорожного движения.