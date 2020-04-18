Началась регистрация на кастинг театрального лагеря-семинара NEXТ
Началась регистрация на кастинг театрального лагеря-семинара NEXТ
За неделю обучения участники смены познакомятся с техниками развития тела, голоса, речи и актерской игры. В итоге по каждому направлению состоится отчетная работа, в которой каждый покажет, чему научился и какие навыки приобрёл. Лучшие участники будут приглашены для дальнейшего сотрудничества и работы в труппу театра NEXT.
Кастинг в школу состоится 22 апреля в 14:00 по адресу проспект Гагарина 23, ННГУ им. Лобачевского, актовый зал.
Для участия необходимо зарегистрироваться. Подробная информация по ссылке http://vk.com/nextsummer2017
Об авторе этого проекта, получившего грант на фестивале «Таврида» Владимире Карпуке, читайте здесь.
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