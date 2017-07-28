Началась подготовка к Международному литературному фестивалю имени Горького 2018 18:16 — 08.09.2017 Ольга Севрюгина

В четверг, 14 сентября, глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко примет участие в мероприятии, приуроченном к подписанию трёхстороннего соглашения о проведении ежегодного Международного литературного фестиваля им. М. Горького. Фестиваль приурочен к 150-летнему юбилею писателя.



Инициатива проведения литературного форума принадлежит нижегородскому писателю и поэту, председателю Совета Нижегородской региональной благотворительной общественной организации «Дорога добра» Дмитрию Бирману. В марте этого года по его инициативе в Нижнем Новгороде уже собирались известные писатели, журналисты и актёры на первом Международном литературном фестивале им. М.Горького. Сейчас принято решение сделать этот литературный форум в Нижнем Новгороде регулярным.



«Мы уже провели своего рода генеральную репетицию перед юбилейным годом Горького, — подчеркнул Дмитрий Бирман. — Планируем сделать его ежегодным, чтобы он мог служить своеобразным брендом Нижнего Новгорода. Поэтому мы решили не делать фестиваль узконаправленным, а охватить все литературные виды и жанры».



«Очень хочу, чтобы в следующем году этот фестиваль был продолжен. Хочется, чтобы организаторы фестиваля, нижегородские деятели культуры сделали летние сессии, потому что хочется увидеть нижегородскую вашу землю тогда, когда она во всей красе — летом. Нижний Новгород удивительный город. Было бы здорово сделать здесь летние сессии», — сказал член попечительского совета фестиваля им. Горького Олег Рой.



Своё участие в Фестивале уже подтвердили такие знаменитые писатели как Олег Рой, Мария Арбатова, Елена Крюкова.



Разработана программа фестиваля: она включает в себя литературные конференции, круглые столы, мастер-классы по поэзии, прозе, драматургии, по изданию книг и литературному брендингу, творческие встречи с известными писателями, переводчиками, издателями. Планируется, что фестиваль будет проходить с 26 по 31 марта.

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