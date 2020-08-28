На улицах Нижнего Новгорода появились "Позебрики" 17:47 — 01.09.2017 Ольга Севрюгина

Смешные зебры появились сегодня на пешеходных переходах в Нижнем Новгороде. Их «привела» глава города Елизавета Солонченко, сообщает пресс-служба гордумы.



«Позебрики» — это социальная реклама, призывающая юных нижегородцев переходить проезжую часть только по пешеходному переходу. На них изображена смешная зебра и надпись «Переходи безопасно». Такие таблички, сделанные по трафарету, появились не только возле пешеходных переходов, но и на дверях детских учреждений.



После летних каникул дети в городе часто теряют бдительность, особенно при переходе через дорогу. Наш персонаж «Позебрик» призван помочь детям переходить через дорогу безопасно, только по пешеходным переходам. Надеюсь, новый нижегородский символ безопасности на дорогах станет настоящим другом и помощником для детей и их родителей, - отметила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко комментируя акцию.



Цель кампании: «Позебрик. Переходи безопасно» - акцентировать внимание детей, особенно 8-12 лет (тех, кто уже начинает сам ходить по городу, но ещё не очень внимательно и ответственно), на самой опасной части пути - переходах через дорогу. Ну и взрослым напомнить, какой пример мы подаём детям, когда пренебрегаем пешеходными переходами у них на глазах, написал на своей странице в социальной сети один из авторов идеи, Олег Шакирский. Нарисовала Позебрика Наталья Водопьянова, дизайнер, работавший на нескольких проектах «НП». А сам персонаж «Позебрик» был придуман специалистами нижегородской «Студии социальной рекламы».



В Управлении ГИБДД по Нижегородской области отметили, что такая социальная реклама должна существенно повлиять на безопасность на дорогах.

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