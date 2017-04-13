На центральных проспектах Нижнего Новгорода стали сносить газетные ларьки
В Нижнем Новгороде начали сносить ларьки с прессой. Под снос попадают те, что стоят на «красной линии».
Вот как этот, у дома на проспекте Гагарина 108, который стоял тут испокон веков. Жители против, но на их мнение никто внимание не обратил.
Те, кто проводит демонтаж, объясняют, что выполняют требование администрации города. Что они предлагали установить более современный ларёк, но их не услышали. Такой шаг объясняется подготовкой к ЧМ и приведением города в более привлекательный вид.
Владелец ларьков — «Роспечать» проиграло суды и по предписанию обязано их снести в ближайшее время.
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