На стадионе "Нижний Новгород" репетировали ночную подсветку (видео)

12:32 — 05.09.2017

 pravda-nn.ru

На стадионе 'Нижний Новгород' репетировали ночную подсветку (видео)

Автор фото: Юрий Правдин

На стадионе "Нижний Новгород" репетировали ночную подсветку (видео)

12:32 — 05.09.2017

 pravda-nn.ru


До главного футбольного события — Чемпионата мира-2018 — осталось меньше года. Вчера вечером на стадионе "Нижний Новгород" репетировали ночную подсветку.



Судя подсветке, стадион будет переливаться от зеленого до синего. Напомним, нижегородская арена расположилась на месте слияния рек Волги и Оки.

Ее трибуны смогут принять 45 тысяч болельщиков. Сдать стадион планируются в декабре этого года.

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