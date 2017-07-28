На стадионе 'Нижний Новгород' репетировали ночную подсветку (видео)

До главного футбольного события — Чемпионата мира-2018 — осталось меньше года. Вчера вечером на стадионе "Нижний Новгород" репетировали ночную подсветку.

Судя подсветке, стадион будет переливаться от зеленого до синего. Напомним, нижегородская арена расположилась на месте слияния рек Волги и Оки.Ее трибуны смогут принять 45 тысяч болельщиков. Сдать стадион планируются в декабре этого года.