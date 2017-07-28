На Солнце произошла мощнейшая вспышка 10:22 — 07.09.2017 pravda-nn.ru



На Солнце произошла самая мощная за 12 лет вспышка. Об этом сообщает группа исследователей Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.



«События такой мощности относятся к наиболее крупным, какие только способна производить наша звезда и которые формируются лишь при очень редких, уникальных условиях, как правило, на стадии пика солнечной активности. Как сложилось так, что вспышка такого уровня произошла сейчас, на фоне солнечного минимума, еще предстоит разобраться ученым», - отмечают астрономы.



Ученые предупредили, что из-за магнитных бурь, которые вызовет эта вспышка, может ухудшиться самочувствие метеозависимых людей. Также надвигающаяся магнитная бура может повлиять на работу приборов. В первую очередь это касается спутникового оборудования.

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