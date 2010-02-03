На самом аварийном участке М7 развернут мобильный пункт обогрева

На одном из самых аварийных участков федеральной трассы М7 в районе горы Ветчак организован мобильный пункт обогрева. Об этом сообщается на сайте Управления МЧС по Нижегородской области.

В состав мобильного пункта входят палатки для отдыха, приема пищи, оказания медицинской помощи и связи с сотрудниками МЧС. На месте дислокации пункта дежурит личный состав с основной и специальной техникой для ликвидации любой нештатной ситуации.