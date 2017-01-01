На сайте Росреестра открыт доступ к двум новым сервисам: это предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн и сервис предварительной записи на приём документов.

С помощью первого сервиса заявитель может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированн ых прав, их ограничений и обременений. Кроме того, с его помощью интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, а также по адресу или номеру права.Второй сервис предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра. Доступ к сервису доступен в «Личном кабинете правообладателя» , который запущен ранее на сайте ведомства.